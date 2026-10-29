Economía

¿Te Pueden Adelantar el Aguinaldo en 2026 Para el Buen Fin? Esto Dice la LFT

La fecha límite oficial para que te paguen esta prestación es el 20 de diciembre

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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