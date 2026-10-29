¿Te Pueden Adelantar el Aguinaldo en 2026 Para el Buen Fin? Esto Dice la LFT

Sí, las empresas pueden adelantar el aguinaldo en 2026 para que sus trabajadores aprovechen las ofertas de El Buen Fin, pero hacerlo no es una obligación legal para los empleadores del sector privado. Cada patrón decide si entrega todo o una parte de esta prestación antes de la fecha establecida por la ley.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre. Por lo tanto, las empresas pueden anticipar el depósito, pero deben cumplir con el pago correspondiente dentro del plazo legal.

En México, esta prestación se convirtió en un derecho obligatorio con la reforma a la LFT de 1970. Antes de ese cambio, algunos empleadores entregaban voluntariamente dinero a sus trabajadores durante diciembre, con motivo de las celebraciones navideñas.

El artículo 87 de la LFT establece que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Quienes no hayan cumplido un año de servicio también deben recibir la parte proporcional al tiempo laborado, incluso si ya no trabajan para la empresa cuando llegue la fecha de pago

Este derecho corresponde a trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales y quienes prestan sus servicios por obra o tiempo determinado, entre otros contemplados en la legislación laboral.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

Para calcular el aguinaldo completo, divide tu salario mensual bruto entre 30 para obtener el salario diario. Después, multiplica esa cantidad por 15.

Si trabajaste menos de un año, puedes calcular el monto proporcional con esta fórmula:

Aguinaldo proporcional = (salario diario × 15 ÷ 365) × días trabajados

Si tu empleador no cumple con el pago, puedes solicitar asesoría gratuita a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en los teléfonos 55 5998 2000, extensiones 44740 y 44741, o al 800 911 7877 y 800 717 2942.