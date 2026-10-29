¿Qué Es y Cuánto Vale Una UMA en la Modalidad 40? Cifra para Calcular Pensión IMSS Tras Cambios

Debido a las modificaciones que le hicieron a la Modalidad 40 del IMS para poder jubilarse, revisa qué es y cuánto vale la UMA en este 2026, pues esta referencia económica es vital para que puedas calcular tu pensión del Seguro Social tras los cambios anunciados.

Para mantenerte informado, previamente te contamos qué cambios tuvo la Modalidad 400 del IMSS y cómo aplicaban el fraude en el esquema de aportaciones voluntarias por parte del Instituto Mexicano de Seguridad Social, pues esto obligó a las autoridades a cambiar la reglas de dicho mecanismo.

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¿Qué es una UMA en la Modalidad 40 del IMSS?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos mexicanos que determina la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, como multas, impuestos, pagos, sanciones créditos hipotecarios, entre otras.

Con las nuevas reglas para poder jubilarse mediante la Modalidad 40, los trabajadores que coticen en el IMSS ya no pueden elegir libremente un salario de hasta 25 UMA. Ahora su Salario Base de Cotización (SBC) estará limitado al último salario registrado al causar baja, más una UMA adicional (o equivalente al salario mínimo general como piso), por eso la importancia de saber cuánto vale.

Valor de una UMA en 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el encargado de determinar cuánto vale una UMA y los calores para este año son los siguientes:

Una UMA : Tiene un valor de 117.31 pesos mexicanos.

UMA Mensual : 3,566.22 pesos.

UMA Anual: 42,794.64 pesos.

Una vez que se sabe ese dato, las personas ya pueden dase una idea del monto que pueden recibir si deciden inscribirse a la Modalidad 40, por eso en una nota ya te dijimos cómo calcular tu pensión tras los cambios.

AO