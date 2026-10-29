Economía

¿Qué Es y Cuánto Vale Una UMA en la Modalidad 40? Cifra para Calcular Pensión IMSS Tras Cambios

Muchas personas quieren saber cuál es el valor de una UMA en este 2026 debido a que los pensionados del IMSS ya no van a poder jubilarse con el máximo antes establecido

Qué es y cuánto vale una UMA en 2026 para la Modalidad 40 del IMSS cifra para calcular pensión tras cambiosEl valor de una UMA 2026 se encuentra en vigor desde febrero. Foto: Cuartoscuro

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