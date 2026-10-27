Sociedad

Así Aplicaban Fraude para Modalidad 40: IMSS Explica a Quién Aplica Cambio en Pensiones

Zoé Robledo confirmó que el esquema de continuación voluntaria sigue vigente

edificio del IMSSInmueble del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Cuartoscuro | Archivo

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