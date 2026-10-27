Así Aplicaban Fraude para Modalidad 40: IMSS Explica a Quién Aplica Cambio en Pensiones

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúa vigente, pero las personas que busquen incorporarse por primera vez deberán cumplir con nuevas condiciones. El director general del organismo, Zoé Robledo Aburto, explicó cómo operaban algunos esquemas fraudulentos que permitían incrementar de manera desproporcionada el monto de las pensiones.

Durante la Mañanera del Pueblo de este martes el funcionario aclaró que los cambios no afectan a quienes ya obtuvieron su pensión mediante esta modalidad ni a quienes se encuentran inscritos y todavía están cumpliendo el periodo contratado.

Por su parte, informó que el instituto identificó esquemas en los que gestores, asesores y financieras ofrecían dinero a los trabajadores para pagar periodos de cotización y aumentar el monto de su futura pensión.

Una de las prácticas consistía en aprovechar la posibilidad de cubrir cotizaciones retroactivas de hasta cinco años para mejorar el salario promedio considerado en el cálculo pensionario. Sin embargo, el director del IMSS advirtió que, en determinados casos, el dinero utilizado no representaba un ahorro personal para el retiro, sino un crédito que debía pagarse mediante los recursos públicos destinados a las pensiones.

El funcionario también describió situaciones en las que se registraba a personas en supuestas empresas, que de acuerdo con su explicación, eran ficticias. De esta manera, se simulaba una relación laboral y se pagaban cuotas durante cierto tiempo para generar condiciones favorables al momento de solicitar la pensión.

Robledo indicó que el IMSS ha presentado 115 denuncias relacionadas con este tipo de prácticas y que continúa realizando acciones para retirar páginas de internet utilizadas para ofrecer estos servicios.

FBPT