Confirman Contaminación Bacteriana en Fuente de Agua del Valle de Mexicali, BC

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) confirmó la presencia de la bacteria E. coli en una fuente de abastecimiento de agua del ejido Islas Agrarias B, en el Valle de Mexicali, luego de que se reportara el contagio de un menor de edad por este microorganismo.

El comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Ricardo Serrano, explicó que personal de la dependencia tomó muestras en la fuente de abastecimiento y obtuvo un resultado positivo a la bacteria.

“En Islas Agrarias, en donde se dio este caso, nosotros tomamos la muestra y salió positivo a este microorganismo que se encuentra en la fuente de abastecimiento”, señaló.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detectan Bacteria E. Coli en Fuente de Agua del Valle de Mexicali

Indicó que la Coepris realizará acciones en coordinación con el comité encargado de administrar el suministro de agua, con el objetivo de que se corrijan las instalaciones y se garantice la cloración.

En las comunidades rurales del Valle de Mexicali, los comités de agua, en colaboración con las delegaciones, son los responsables de la purificación del líquido que reciben las familias.

De acuerdo con Serrano, el agua de las fuentes de abastecimiento en zonas rurales debe estar clorada. Como referencia, explicó que se debe agregar una tapita de cloro por cada 200 litros de agua destinada al consumo.

Además del ejido Islas Agrarias B, se reportaron condiciones no aptas en el agua de los ejidos Veracruz 2, Paredones y Sinaloa, donde residentes han expresado preocupación por el estado del líquido que llega a sus hogares.

La presencia de la bacteria en la fuente de abastecimiento de Islas Agrarias B mantiene la atención de las autoridades sanitarias, que buscan corregir las condiciones de las instalaciones y reducir los riesgos para la población.

Información David Mena

APG