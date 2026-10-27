Sociedad

Confirman Contaminación Bacteriana en Fuente de Agua del Valle de Mexicali, BC

Residentes reportan líquido amarillento en distintas comunidades, autoridades sanitarias tomarán medidas para corregir la falta de cloración

Confirman Contaminación Bacteriana en Fuente de Agua del Valle de Mexicali, BCConfirman Contaminación Bacteriana en Fuente de Agua del Valle de Mexicali, BC | Foto: Mayra Sáenz

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