Desaparecidos

Localizan en Tijuana a Mujer Reportada como Desaparecida Desde 2024 en Arizona, EUA

La mujer fue ubicada en la colonia Encino y quedó bajo resguardo mientras autoridades consulares y familiares establecen contacto

Localizan en Tijuana a Mujer Reportada como Desaparecida Desde 2024 en Arizona, EUALocalizan en Tijuana a Mujer Reportada como Desaparecida Desde 2024 en Arizona, EUA | Foto: N+

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