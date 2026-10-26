Localizan en Tijuana a Mujer Reportada como Desaparecida Desde 2024 en Arizona, EUA

Una mujer de nacionalidad estadounidense, reportada como desaparecida en Arizona desde marzo de 2024, fue localizada por agentes de la Policía Municipal en la colonia Encino, en Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

La localización ocurrió la tarde del viernes 23 de octubre, cuando los oficiales identificaron a una mujer cuyas características coincidían con las de Shayna Feinman, quien contaba con un reporte de desaparición en Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSPCM, Feinman fue vista por última vez el 9 de marzo de 2024, en el condado de Yavapai, Arizona, cuando se dirigía a visitar a un conocido.

Tras confirmar su identidad, los agentes le brindaron resguardo y protección, y la trasladaron a un espacio seguro para facilitar el contacto con las autoridades consulares estadounidenses y sus familiares, así como el seguimiento de los procedimientos correspondientes.

La SSPCM señaló que mantiene coordinación con distintas instituciones para atender reportes de personas desaparecidas o no localizadas, conforme a los protocolos establecidos.

La corporación recordó que la ciudadanía puede solicitar apoyo o reportar emergencias a través del número 911.

APG