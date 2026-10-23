Desaparecidos

Desaparecen Seis Personas en Gasolinera de Laguna Larga de Cortes en Pénjamo, Guanajuato

Las víctimas fueron vistas por última vez el pasado jueves 15 de octubre, desde ese día sus teléfonos están apagados

Desaparecen Seis Personas en Gasolinera de Cortes en Pénjamo, GuanajuatoDesaparecen Seis Personas en Gasolinera de Cortes en Pénjamo, Guanajuato. Foto: N+

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Fue en una gasolinera ubicada en la carretera federal 1110 en el tramo La Piedad-Pénjamo donde fue la última vez que se les vio.

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