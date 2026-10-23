Desaparecen Seis Personas en Gasolinera de Laguna Larga de Cortes en Pénjamo, Guanajuato

Lesly y Maritza Hernández, Jesús Quiroz Ochoa alias “El Titino”, Víctor Alfonso Ríos Aguilar, Juan Salazar y Martin Lomeli alias “La Tania” todos originarios de Laguna Larga de Cortes en Pénjamo fueron vistos por última vez el 15 de octubre del 2026.

Desde aquel día, sus teléfonos permanecen apagados y no se ha registrado ninguna actividad por parte de ellos.

Las investigaciones indican que su desaparición ocurrió en una gasolinera ubicada en la carretera federal 1110 en el tramo de La Piedad- Pénjamo justo a la altura de la comunidad de donde son originarios.

Además de que entre las víctimas se encuentra un despachador y un chofer de camión.

Familiares declararon que las personas no tenían amenazas ni conflictos recientes que explicaran una ausencia voluntaria.

Está situación preocupa a habitantes de la comunidad laguna larga de cortes, temen por su seguridad ya que estos hechos son constantes.

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Aseguran que la zona está muy olvidada por las autoridades y es necesario que se intervenga antes de que siga en aumento la delincuencia.

Ya se lleva a cabo un operativo por parte de policías municipales, estatales y federales para dar con el paradero de estás personas.