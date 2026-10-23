Internacional

Video del Momento en que Edificio se Derrumba en Nairobi: Reportan Víctimas y Saqueos

La tragedia se registró en el barrio de Eastleigh, una zona residencial y comercial muy poblada

Derrumbe de edificio en NairobiDerrumbe de edificio en Nairobi. Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Nairobi: un edificio de hasta 18 pisos se derrumba en Eastleigh. Medios locales informan de víctimas y saqueos. ¿Qué está pasando en esta área en auge?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+