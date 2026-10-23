Video del Momento en que Edificio se Derrumba en Nairobi: Reportan Víctimas y Saqueos

Un edificio de varias plantas, a medio construir, se derrumbó en la capital de Kenia este viernes, indicó la Cruz Roja. Medios locales reportan víctimas y saqueos.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento del derrumbe y enormes nubes de polvo al desplomarse el edificio en un concurrido distrito comercial.

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"Alrededor de las 13:40 horas (local), un edificio de varios pisos aún en construcción se derrumbó (...) en el barrio de Eastleigh, en Nairobi", indicó la Cruz Roja en X, y precisó que había enviado a un equipo al lugar.

Posibles víctimas atrapadas bajo escombros

Los medios locales informaron de saqueos y posibles víctimas atrapadas bajo los escombros, con imágenes que mostraban grandes multitudes reunidas en el lugar.

También se hicieron eco de versiones contradictorias sobre el tamaño del inmueble, que podría haber tenido hasta 18 pisos.

El barrio de Eastleigh es una zona residencial y comercial muy poblada, conocida por ser un centro neurálgico de la comunidad somalí.

Nairobi está experimentando un auge de la construcción extremadamente rápido, con un auge de rascacielos por toda la ciudad a medida que crece la población de Kenia.

Con información de N+ y AFP.