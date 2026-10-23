Internacional

Sujeto Dispara Desde Su Auto, Mata a Una Persona y Hiere a 4 Más Cerca de París

El autor del tiroteo fue detenido; entre los lesionados está una niña de 12 años, informaron las autoridades

Policías recogen pruebas del ataque de un sujeto cerca de París, FranciaPolicías recogen pruebas del ataque de un sujeto cerca de París, Francia. Foto: AFP

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