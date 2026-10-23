Sujeto Dispara Desde Su Auto, Mata a Una Persona y Hiere a 4 Más Cerca de París

Una persona muerta y cuatro más heridas, entre ellas una menor de 12 años, es el saldo de un ataque a tiros en las ciudades de Trappes y La Verrière, al suroeste de París, en Francia.

De acuerdo con las autoridades, un hombre abrió fuego desde su vehículo contra personas, informó el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, antes de ser detenido por agentes del orden.

"Este viernes por la mañana, un individuo disparó desde su vehículo contra varias personas que se cruzaron en su camino", escribió en Instagram el funcionario.

Los hechos ocurrieron hacia las 10:30 horas (local) en estas ciudades próximas a París y el hombre fue rápidamente detenido a unos pocos kilómetros, en la cercana localidad de Coignères, según la fuente policial.

Por el momento se desconocen los motivos de los disparos y la cifra de afectados podría cambiar, ya que las autoridades siguen laborando en la zona de los tiroteos.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, publicó en su cuenta de X que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) está examinando los hechos, lo que significa que se baraja que pueda considerarse una acción terrorista.

El alcalde de la localidad de La Verrière, Nicolas Dainville, donde se produjo uno de los tiroteos, explicó que en su municipio resultaron heridas tres personas, entre las cuales hay una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala, y cuyo estado se había logrado estabilizar.

Los otros dos heridos en La Verrière son dos hombres de 29 y 49 años, que fueron trasladados a dos hospitales de la región de París, indicó Dainville.

El alcalde, aunque se mostró cauto sobre la naturaleza de los hechos, indicó que el autor parecía haber seleccionado a sus víctimas por su raza.

También contó que el detenido en Coignières, otra localidad próxima, es un hombre que ha sido identificado, se llama Kevin y es originario de Saint Cyr, ciudad del mismo departamento. Las fuerzas del orden están verificando si tenía antecedentes.

"Ha disparado al azar y quería hacer una carnicería", declaró el alcalde de Trappes, Ali Rabeh, quien precisó que el fallecido y al menos otro de los heridos, que se encuentra en estado muy grave, pertenecen a minorías raciales.

ICM