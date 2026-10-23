Marchas, Concentraciones y Rodadas que Afectarán la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 23 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 10 concentraciones, una rodada motociclista, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 20 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

La Sección XXXII de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social marcharán a las 07:00 horas del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo.

La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana marchará a las 12:00 horas de la UAM Xochimilco en Calzada del Hueso 1100 colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán con destino a la Rectoría General de la UAM en Prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Los Colorines, alcaldía Tlalpan.

Locos por las Motos CDMX rodarán a las 19:00 horas de Ermita Iztapalapa 3573, colonia Primera Ampliación Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa; a las 19:30 horas del Monumento Cabeza de Juárez en avenida Guelatao, colonia Cabeza de Juárez III, alcaldía Iztapalapa con destino a Avenida Texcoco y Calle 7, colonia Los Reyes Acaquilpan, Estado de México.

Ciclistas rodarán a las 21:15 horas de Plaza Tlaxcoaque, en Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro con destino al Foro Hermanos Soler, en Miguel Laurent 1156, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ