Buscan en Chiapas a Una Menor que Desapareció Hace Días; Encuentran a su Abuela Muerta

En Chiapas, una mujer de 55 años y su nieta de 12 desaparecieron el pasado 19 de octubre en la ranchería Ribera Tanchichal en el municipio de Ostuacán, en la región norte del estado.

Dos días después, el pasado miércoles, la abuela de nombre Miriam Cruz Alpuche, fue localizada sin vida a la orilla de un arroyo; pero de la menor nada se sabe.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y emitió una ficha de búsqueda de la menor por encontrarse en riesgo de ser víctima de la comisión de un delito.

La desaparición y muerte de la mujer causó la indignación de los pobladores de Ostuacán quienes comenzaron con una búsqueda en los ranchos y predios cercanos al lugar donde desaparecieron.

Al respecto Juan José Castellanos, regidor de Ostuacán, indicó:

"Quiero agradecerle a toda la gente que se sumó con mucha voluntad a la búsqueda de esta menor que lamentablemente sigue desaparecida, no corrimos con suerte el día de hoy, hicimos lo humanamente posible con muchos amigos que se sumaron, caminamos muchos predios, pero falta mucho por hacer".

En la búsqueda, participan familiares, vecinos, amigos, pobladores en general, autoridades municipales y personal de la Fiscalía del Estado quienes recorren en grupos la zona con esperanza de encontrar a la menor.

"Nos vamos a reunir en el parque central, vamos a organizarnos mejor y hacer un rastreo general en un perímetro donde fueron los hechos de un margen; por ejemplo, de dos kilómetros, un rastreo hormiga donde pueden participar también las mujeres, nos vamos a organizar por grupos para que lo grupos vayan específicamente por ranchos", explicó Castellanos.

A la búsqueda de la menor se sumará la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, un cuerpo operativo especializado en la localización de personas extraviadas y atención a desastres.

Con información de Juan Álvarez.

LECQ