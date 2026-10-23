Desaparecidos

Buscan en Chiapas a Una Menor que Desapareció Hace Días; Encuentran a su Abuela Muerta

El miércoles la abuela de nombre Miriam Cruz Alpuche, fue localizada sin vida a la orilla de un arroyo, pero de la menor nada se sabe. La búsqueda se ha extendido a la zona de cerros en Ostuacán

Búsqueda de menor en Chiapas.Foto: N+

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