Exigen Localización de Meryleisy Valencia a Casi una Semana de su Desaparición en Nayarit

Meryleisy Valencia Mercado lleva seis días desaparecida en Nayarit, es originaria del Estado de México.

Hace más de un año se fue a vivir a la playa donde se dedica a dar masajes estéticos.

María Valencia, tía de Meryleisy, indicó:

“Yo lo que les puedo decir es que Mery es una niña que toda su vida ha trabajado. Toda su vida ha sido una niña de lucha, de mucho trabajo. Ella se cuida mucho, va al gimnasio”.

Es el sustento de casa.

“Ella es quien ayuda a su mamá, su mamá está muy enferma, tiene cáncer su mamá y su mamá la necesita aquí y todos la queremos de regreso”, explicó su tía.

El pasado 16 de octubre se encontraba en una reunión cuando la subieron a la fuerza a una camioneta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familiares Exigen Localizar a Meryleisy Valencia Desaparecida en Nayarit

Un testigo relató de manera anónima el momento de su desaparición:

“La señorita Mery llegó acompañada de ciertos amigos a la fiesta aproximadamente a eso de las 7 de la noche en la cual también su hermano se encontraba trabajando. De un momento para otro ella se acercó a la entrada con un conocido. Él notó que se le acercaba a ella una persona y le dijo algo. En ese momento ella entró como en shock y fue con esta persona y posteriormente fue cuando la subieron a una camioneta a la fuerza”.

Las cámaras del lugar no funcionan.

“Lo que comentaban los del lugar es que una de las cámaras que era la que apuntaba hacia afuera que no funcionaba porque en los días posteriores le había caído un trueno, un rayo a la torre de televisión que está ahí en ese lugar”, aseguró el testigo.

Su pareja también se encuentra desaparecida. La fiscalía estatal aún no ha dado a conocer una línea de investigación.

“Solo la queremos de regreso y la verdad la queremos con vida. Yo no quiero que mi sobrina sea una estadística, yo no quiero que mi sobrina sea una desaparecida más en este país”, señaló María Valencia.

N+ Foro buscó a la dependencia que precisó que los datos se mantendrán en sigilo mientras avanza la indagatoria.

“Le pedimos a la gente que comparta, a todas las autoridades que actúen por favor”, indicó Zaira Guzmán, amiga de Mery.

Amigos de la joven y habitantes de la comunidad convocaron para el viernes a una marcha para exigir su aparición con vida.

Llegarán hasta la plaza principal de Sayulita con flores, veladoras y la ficha de búsqueda de Mery.

Con información de Itzel Cruz Alanís.

LECQ