Desaparecidos

Exigen Localización de Meryleisy Valencia a Casi una Semana de su Desaparición en Nayarit

La mujer de 38 años es originaria del Estado de México. El 16 de octubre se encontraba en una reunión cuando la subieron a la fuerza a una camioneta

Meryleisy Valencia Mercado desapareció el 16 de octubre en Nayarit.Foto: N+

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