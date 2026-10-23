Rusia Anuncia Diálogo con Ucrania para Noviembre; EUA Será Intermediario

Las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania, bajo mediación de Estados Unidos, están "previstas" para noviembre en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, indicó este viernes el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

El anuncio se da días después de la reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, en San Petersburgo.

La visita del funcionario estadounidense logró que Rusia estuviera dispuesta a reanudar las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev, estancadas desde principios de año.

El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, también había manifestado su apoyo a esta iniciativa que podrían acabar con un conflicto que se acerca a los cinco años de haber iniciado.

"Estas conversaciones (...) están programadas para la primera quincena de noviembre en Abu Dabi", declaró Peskov a la prensa.

El anuncio se produce en un contexto de intensificación de los esfuerzos diplomáticos por parte de la Casa Blanca, cuyo enviado se reunió el martes en Oslo con Zelenski y líderes europeos, y el miércoles en San Petersburgo con Putin para reactivar las conversaciones de paz.

Al parecer, Witkoff logró poner de acuerdo a ambos lados de la guerra, cuyos dirigentes se dijeron dispuestos a reanudar las negociaciones directas con la mediación de Estados Unidos.

Moscú, que lleva a cabo una ofensiva a gran escala en Ucrania desde febrero de 2022, sugirió como fecha "alrededor del 10 de noviembre", mientras que Kiev abogó por retomar el diálogo "lo antes posible".

No obstante, Putin advirtió el jueves por la noche que el fin de estas negociaciones sería alcanzar "un acuerdo definitivo" y no "una especie de breve pausa en los combates", como piden Kiev y sus aliados.

En medio de este anuncio que da esperanzas para terminar con la guerra, las dos partes beligerantes continúan con sus ataques.

ICM