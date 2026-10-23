Internacional

Rusia Anuncia Diálogo con Ucrania para Noviembre; EUA Será Intermediario

La negociación está prevista en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, indicó el Kremlin

Policías observan una casa dañada en KievPolicías observan una casa dañada en Kiev por un misil ruso. Foto: Reuters

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