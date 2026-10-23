Ejército Israelí Evita 'Ataque de Gran Amplitud' en Cisjordania: Mueren Atacantes

Dos atacantes palestinos murieron y cinco israelíes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en una agresión cerca de Hebrón, al sur de Cisjordania ocupada, informaron el Ejército israelí y los servicios de emergencias.

El atentado, a pocos días de las elecciones legislativas del 27 de octubre, provocó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenara el cierre inmediato de Hebrón y uno total en Cisjordania.

Según una fuente militar israelí, los atacantes llegaron en automóvil a un cruce cercano al asentamiento de Kiryat Arba armados con un fusil M16 y una pistola, con los que empezaron a abrir fuego contra varios israelíes.

La misma fuente indicó que varios soldados de la unidad del Comando del Frente Interno (unidad militar dedicada a proteger a la población civil en Israel) se enfrentaron a los atacantes y abatieron a dos de ellos.

A través de redes sociales, el Ejército informó que "tras el ataque con disparos ocurrido anteriormente hoy, soldados de las FDI y oficiales de la Policía Fronteriza de Israel lanzaron operaciones ofensivas de contraterrorismo en el área de Hebrón, que ha sido acordonada, y en áreas adicionales".

Los equipos de MDA (La Estrella de David Roja), junto con personal médico militar, informaron de que atendieron a cinco heridos: dos en estado crítico, uno con heridas de gravedad moderada y otros dos con lesiones leves.

Todos los lesionados fueron trasladados a los hospitales de Shaare Zedek y Hadasah Ein Kerem, en Jerusalén.

Tras el tiroteo, las fuerzas israelíes desplegaron numerosos efectivos, establecieron controles y acordonaron varios puntos del área, según los portavoces militares. La Policía israelí anunció a su vez el cierre del tráfico en la zona.

El Ejército de israel informó que la semana pasada las fuerzas de seguridad detuvieron a 70 individuos buscados, incluidos afiliados de Hamás y Yihad Islámica, y localizaron docenas de armas, incluyendo rifles M16, subametralladoras Carlo y dispositivos explosivos.

Mientras que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien llegó a la zona del ataque, afirmó que se debe "desmantelar" a la Autoridad Palestina.

Más tarde, Hamás celebró el ataque a tiros perpetrado por palestinos y llamó a los palestinos armados de este territorio a intensificar los ataques contra soldados y colonos israelíes.

Se trata del segundo ataque de estas características ocurrido en poco más de un mes. El pasado 20 de septiembre, un atacante palestino disparó contra un grupo de israelíes cerca del asentamiento de Nova Tzuf, en el centro de Cisjordania ocupada, acabando con la vida de un hombre.

Con información de N+

ICM