Internacional

Ejército Israelí Evita 'Ataque de Gran Amplitud' en Cisjordania: Mueren Atacantes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó el cierre total de esta región palestina tras el ataque que dejó cinco heridos, dos de ellos en estado crítico

Equipos de emergencia y militares laboran durante un ataque en Hebrón, CisjordaniaEquipos de emergencia y militares laboran durante un ataque en Hebrón, Cisjordania. Foto: Reuters

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