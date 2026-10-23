Internacional

Médicos del Papa Informan Que Evolución del Papa Tras Cirugía Es Excelente

A pesar del parte médico, el pontífice no estará presente en un evento convocado para el 27 de octubre en la ciudad de Asís, en el centro de Italia

Papa León XIV saluda a fielesLa recuperación del papa León XIV es excelente, señalaron sus médicos. Foto: Reuters | Archivo

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