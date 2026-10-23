Médicos del Papa Informan Que Evolución del Papa Tras Cirugía Es Excelente

Luego de someterse a una radiografía de control tras la cirugía para retirarle un tumor cancerígeno del pulmón, los médicos del papa León XIV, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, indicaron que la evolución postoperatoria es excelente.

La Santa Sede informó que “según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control. El examen confirmó su excelente evolución postoperatoria”.

Sin embargo, se comunicó que el pontífice no podrá asistir al encuentro 'Paz desarmada y desarmante', que conmemora el 40 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz, convocada por San Juan Pablo II.

La inasistencia al evento, que se llevará a cabo en la ciudad de Asís, en el centro de Italia, el próximo 27 de octubre, es una medida para mantener el buen paso en la recuperación del líder religioso.

“Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes consideraron oportuno desaconsejar el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre, como medida de precaución”.

A través del medio oficial, Vatican News, se detalló que el sucesor de Pedro enviará un mensaje de cercanía con quienes estén presentes en el acto.

“El papa León XIV enviará un mensaje de cercanía a los organizadores, líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas, así como a los invitados presentes, convencido de que el 'espíritu de Asís', el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos”.

Con información de N+

ICM