El Director Ejecutivo del Foro Económico Mundial Reconoce el Papel de México

En entrevista para N+ Alois Zwinggi, director ejecutivo del Foro Económico Mundial, conversó con Enrique Acevedo sobre la manera en que el Foro está acercándose a los desafíos, la promesa y los peligros de la Inteligencia Artificial.

Al respecto, Zwinggi aseguró que ven oportunidades:

“Vemos muchas oportunidades. Obviamente también hay riesgos, pero la organización en principio es una organización optimista en cuanto a nuevas tecnologías y creemos o esperamos, y eso va a ser un enfoque también en Davos del año que viene, que la Inteligencia Artificial puede ayudarnos en temas de ingeniería, por ejemplo, para manejar mejor los retos que tenemos con el tema ambiental y el clima. Pero también en temas de salud o de medicamentos”.

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Aunque también reconoció que existen riesgos a los que dijo se tratara de encontrar soluciones.

“Obviamente la tecnología también tiene sus riesgos y esos riesgos, no vamos ignorarlos, sino vamos también tratar de encontrar soluciones”.

Sobre lo que el Foro espera de los líderes latinoamericanos y el papel de México, señaló:

“Lo que quiero también dejar aquí un mensaje es que México tiene un papel muy importante en el continente y en la región. Y si podemos incrementar la presencia de México en Davos nos encantaría mucho también ofrecer esa plataforma para México”.

Habló también del potencial que ve en América Latina:

“Yo creo que América Latina tiene un gran potencial en muchos aspectos. Sea en cuanto a la transición energética, sea también en minerales críticos. Pero también, no debemos subestimar que del punto de vista demográfico, la región tiene un gran potencial”.

Y precisó dónde Latinoamérica puede contribuir al mundo:

“Es una de esas regiones del mundo donde todavía la parte joven de la sociedad es más grande que la parte vieja de la sociedad, donde, por ejemplo, en Europa o en Asia o en partes de Asia, ya es al revés. Eso pudiera ser también un tema donde América Latina puede contribuir ideas al mundo”.

Al ser cuestionado sobre lo que espera el Foro Económico Mundial introducir al debate de un nuevo orden global, aseguró:

“Esa pregunta nos lleva de regreso al inicio del Foro Económico Mundial en 1971, cuando el profesor Klaus Schwab fundó la Fundación sin fines de lucro, también había un mundo muy complicado: Guerra Fría, crisis de energía. Y él estuvo convencido en aquel tiempo que para resolver los problemas grandes del mundo hay que juntar todos los actores de la sociedad".

Indicó que lo que falta son esos foros oficiales que han caracterizado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, como la ONU.

"Lo que nos falta en el mundo son esos foros oficiales que han caracterizado mucho el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, estamos pensando en la ONU y todas sus organizaciones que hoy tienen una crisis institucional y creo que, en este sentido, nuestra organización que es una plataforma neutral o imparcial puede agregar valor”.

Respecto a la crisis institucional de organismos como Naciones Unidas y otros, y el llamado al rechazo de la cooperación internacional, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial señaló:

“Nosotros estamos firmemente convencidos que el diálogo lleva a entendimiento, entendimiento lleva a confianza y confianza lleva a colaboración. Creemos que el diálogo siempre vale más que el rechazo al diálogo o de no invitar al diálogo”.

Con información de N+.

LECQ