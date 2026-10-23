Economía

El Director Ejecutivo del Foro Económico Mundial Reconoce el Papel de México

Alois Zwinggi conversó con Enrique Acevedo en entrevista para N+ sobre el papel de México en el continente y llamó a aumentar su participación en la reunión de Davos

Alois Zwinggi, director ejecutivo del Foro Económico Mundial.Foto: Vía Reuters

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