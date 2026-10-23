CCH Sur: Suspenden Audiencia de Lex Ashton por 'Uñas Enterradas y Gripe'

En las salas de juicios orales del Reclusorio Oriente, por cuarta ocasión fue diferida la audiencia intermedia de Lex Ashton.

En septiembre de 2025, el joven de 19 años ingresó al CCH Sur con armas blancas y asesinó a un alumno e hirió a un trabajador.

Alejandro Sánchez, abogado de Lex Ashton, habló de arbitrariedades en el proceso y alegó que falta información para la defensa del joven.

“Son tres tomos de la carpeta de investigación y solamente entregaron dos tomos, faltaba uno. Obviamente, no podemos ejercer la defensa si falta esa información y lo peor, también, que el juez se puso muy grosero con mi compañero”.

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Sus defensores informaron que su cliente está indispuesto para asistir a la audiencia y señalaron las afectaciones que tiene Lex.

“Tiene unas uñas enterradas, entonces le pusieron xilocaína y realmente... A parte, le dio gripe, vamos, está en un estado inconveniente”.

Aseguraron confiar en la inocencia de su cliente y afirmaron que no hay indicios de que haya cometido la agresión en el plantel escolar.

“De las pruebas que hemos tenido conocimiento nosotros, no existe ningún indicio razonable que logre establecer, de forma objetiva y científica, que él participó directamente en el hecho. Solamente, tienen testigos, que en ningún momento estuvieron presentes”.

La continuación de la audiencia intermedia de Lex Ashton se realizará el 18 de noviembre.

Con información de Francisco Santa Anna

ICM