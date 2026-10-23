Sociedad

CCH Sur: Suspenden Audiencia de Lex Ashton por 'Uñas Enterradas y Gripe'

Es la cuarta ocasión que se suspende la audiencia intermedia contra el joven de 19 años que mató a un estudiante e hirió a un trabajador en 2025

Una patrulla a las afueras del CCH SurUna patrulla vigila la entrada del CCH Sur tras el ataque de un joven al interior del plantel, en 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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