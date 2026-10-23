Economía

Se Dirige a Nueva York Primer Petrolero Cargado con Diésel Ruso

Es el primer envío luego del acuerdo alcanzado entre Washington y el Kremlin, que provocó una serie de críticas dentro y fuera de Estados Unidos

Petrolero en medio del marEl petrolero con diésel ruso atracará en Nueva York. Foto: Pixabay | Ilustrativa

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