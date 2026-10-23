Se Dirige a Nueva York Primer Petrolero Cargado con Diésel Ruso

El petrolero Agioi Fanendes, de bandera de Malta, salió del puerto báltico de Primorsk, en Rusia, con dirección a Nueva York, Estados Unidos, en el primero de los envíos acordados por Trump y Putin a principios de octubre.

La información la dio a conocer el medio independiente ruso Istories y fue constatada con la empresa Kpler, que da seguimiento en tiempo real sobre comercio, energía y transporte marítimo.

Según el medio, el petrolero lleva a bordo unas 35 mil 700 toneladas de combustible. El buque fue construido en 2019 y desde 2022 atracó al menos en 15 ocasiones en puertos rusos, según el portal Global Fishing Watch.

Mientras que Agioi Fanendes pertenece a la compañía maltesa Maltatankers Shipping y es operado por la griega Eastern Mediterranean Maritime, del multimillonario griego Tanatis Martinos.

El miércoles, autoridades rusas ya adelantaban el comienzo de la entrega de hidrocarburo. Incluso, el presidente Vladimir Putin dijo que el primer petrolero saldría pocos días después y "luego seguirán uno tras otro".

Este primer envío se lleva a cabo en el marco del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre Washington y el Kremlin, que busca aliviar los precios de los hidrocarburos a nivel mundial.

Rusia exportará de inmediato más de 300 mil toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500 mil toneladas durante el mes de noviembre y un millón de toneladas después.

Incluso, se estima que podría llegar a exportar para finales de año hasta 3.5 millones de toneladas de diésel en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 % del mercado mundial.

ICM