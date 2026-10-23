Accidentes

Caterine Tiene Pérdida de Memoria tras Sufrir Accidente Donde su Mamá Murió

Desde hace 18 meses espera justicia. En la CDMX un camión de transporte sin frenos atropelló y mató a su mamá. La adolescente tiene graves secuelas físicas

Caterine tiene pérdida de memoria.Foto: N+

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