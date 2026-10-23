Caterine Tiene Pérdida de Memoria tras Sufrir Accidente Donde su Mamá Murió

Caterine es sobreviviente del choque de transporte público en el que murió su mamá en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La joven de 15 años solo recuerda los momentos previos al impacto. Tiene pérdida de memoria, está aprendiendo a hablar y a caminar de nuevo.

“Mi mamá me aventó. Me duele mucho, este es un golpe del camión. Estudiando porque no sé leer, el accidente me cambió todo”, indicó Caterine.

Miriam Guadalupe tenía 41 años, era madre y padre de 4 hijos. El 5 de mayo de 2025 esperó el alto para cruzar la avenida Centenario, en la zona de Martín Carrera, cuando un autobús “Tizayuca” la embistió.

No estaba sola, la acompañaban otros miembros de su familia.

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Alberta Segundo, madre de Miriam y abuela de Caterin, recordó:

“Si no es por mi niño a los tres nos hubiera apachurrado, a mi niño se le cayó su pelota y me regresé porque lo traía de la mano”.

El saldo fue fatal: Miriam murió, un adolescente de 17 años perdió la pierna y Caterine estuvo varios meses hospitalizada por traumatismo craneoencefálico severo.

“Fue un milagro porque aquí está. Vivita", aseguró Brenda Huerta hermana de Miriam Guadalupe y tía de Caterine.

Con rehabilitaciones y el cuidado de su abuela, Cat continúa en su proceso de recuperación.

“De los daños pues que luego se le olvidan sus cosas, luego retrocede, vuelve a platicar y a lo mismo. Como que luego le entra la depre y no quiere salir. Caterine tiene muchas cicatrices en su rodilla, en las piernas, en los tobillos, en los talones. Se le rompió el hueso del cerebro”, aseguró la señora Alberta.

Necesita una cuarta cirugía para la colocación de una placa en el cráneo, sin embargo su familia se ha enfrentado a obstáculos.

Como lo refiere la tía de Caterine:

“Nos dan largas porque ahorita que está pasando con los hospitales, no hay materiales, no hay medicamentos, entonces nos traen vuelta y vuelta y a mi mamá le piden una cantidad para la operación de la niña”.

Guillermo ‘N’, conductor de la unidad de transporte público sigue detenido. Su proceso continúa.

“Pues Guillermo está en el Reclusorio Norte. Que supuestamente se quedó sin frenos. Él se metió a donde estaba el semáforo porque tiró el semáforo y un muro de contención donde estaba el semáforo. Ahí quedó mi hija”, explicó la abuela de Caterine.

En tanto, Brenda Huerta pide justicia:

“Yo lo único que quiero y pido es que se haga justicia por todo lo que está pasando”.

Caterine quiere ser criminóloga y explica que quiere regresar a la escuela.

“Quiero caminar, estudiar, me acuerdo de mi escuela, todos convivíamos. Mis estudios, mi prepa, mi universidad”.

Con información de Itzel Cruz Alanís.

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