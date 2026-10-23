Vance se Convierte en Huracán Categoría 1 en el Océano Pacífico

La tormenta tropical Vance se convirtió este viernes en huracán categoría 1 y se espera que se intensifique rápidamente este mismo día.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés) el ciclón tropical tiene vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de 165 km/h.

Se ubica a 710 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros de Manzanillo, Colima. El movimiento de Vance es de 9 km/h.

De acuerdo con el cono de su trayectoria, se pronostica que alcance la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson este viernes, al sur suroeste de Tecpan de Galeana, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sábado se prevé que se intensifique a la categoría 3, al sur suroeste de Zihuatanejo, para posteriormente disminuir su intensidad a 2 el domingo por la tarde.

En cuanto a los efectos, se prevé que las olas generadas por Vance afecten porciones de la costa sur y suroeste de México este fin de semana.

Es probable que estas marejadas provoquen oleaje y corrientes de resaca potencialmente mortales, por lo que se pide extremar precauciones.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó la circulación de Vance refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en costas del sur de México.

Con información de SMN

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