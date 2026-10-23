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Vance se Convierte en Huracán Categoría 1 en el Océano Pacífico

Se espera que el ciclón tropical, ubicado al sur suroeste de Acapulco, Guerrero, se intensifique en el Pacífico hasta alcanzar la categoría 3

Imagen de satélite de Vance.Foto: SMN

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