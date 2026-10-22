Estados Unidos Detecta Primeros Casos de Gusano Barrenador en Texas y Nuevo México

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos confirmó la primera ⁠detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que se alimenta de tejidos vivos, en fauna silvestre estadounidense, en un uapití del condado de Pecos, en Texas, mientras que las autoridades de Nuevo ​México confirmaron por separado un caso en una vaca para carne.

El uapití se encontraba en ‌un rancho cinegético y el caso se notificó después de que un cazador abatiera al animal, dijo el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

La Comisión de Sanidad Animal de Texas modificará una zona infestada delimitada previamente, mientras que ⁠el USDA y el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas realizan labores adicionales de vigilancia de la fauna silvestre en el área.

El Departamento de Agricultura de Nuevo México informó más tarde ‌que las autoridades de sanidad animal confirmaron un caso de gusano ⁠barrenador del Nuevo Mundo en una vaca para carne en el condado de Otero, en ese estado.

Las autoridades de Nuevo México dijeron que funcionarios estatales y federales seguían ampliando la vigilancia y la captura de moscas con trampas ​alrededor de los ​lugares afectados para identificar ‌posibles ‌casos adicionales y determinar si la plaga se había extendido más allá de los animales afectados.

Las autoridades han establecido una zona infestada con un radio mínimo de 20 kilómetros alrededor del lugar donde se encontraba el animal afectado, indicó ​el Departamento de Agricultura de Nuevo México.

Dentro de esta zona, los animales deben ser inspeccionados y, si es necesario, tratados antes de ‌ser trasladados dentro ‌o fuera del área, añadieron las autoridades estatales.

La plaga, erradicada de Estados Unidos hace décadas, ha avanzado hacia el norte desde Centroamérica a través de México, lo que llevó a Washington a imponer una prohibición de más de un año a las importaciones de ganado bovino mexicano.

Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado de México el año pasado ‌para evitar la entrada del gusano barrenador, pero reanudó el comercio en agosto a través de un punto de entrada ⁠en Arizona, como parte de un plan de reapertura gradual.

La suspensión redujo la oferta de ganado bovino en Estados Unidos, lo ​que contribuyó ​a que ​los precios ‌de la carne de vacuno alcanzaran máximos ​históricos para los consumidores estadounidenses.

Con información de Reuters

ASJ