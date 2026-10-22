Internacional

Estados Unidos Detecta Primeros Casos de Gusano Barrenador en Texas y Nuevo México

La plaga había sido erradicada del país hace décadas, pero ha avanzado hacia el norte desde Centroamérica a través de México, lo que llevó a Washington a prohibir importaciones de ganado

Gusano BarrenadorEstados Unidos suspendió las importaciones de ganado de México el año pasado para evitar la entrada del gusano barrenador. Foto: Reuters.

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