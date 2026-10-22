3.5 Millones de Niños Mexicanos Estuvieron en Situación de Trabajo Infantil en 2025

En México 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes pasaron parte de su infancia trabajando durante el 2025.

Esto representó al 12.6% de todos los menores del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Al respecto, Edwin, joven trabajador del Mercado de Jamaica, indicó:

“Estoy aquí en Jamaica desde que tenía 6 años, era más mandil que niño en ese entonces, nos ponían a barrer, a regar todos los arreglos y tenía un mandil que me quedaba enorme”.

Sin embargo, trabajar desde la infancia no solo significa asumir responsabilidades a temprana edad, sino que para 1.7 millones de infantes implica exponerse a riesgos.

Mauricio Rodríguez, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, señaló:

“Quienes están en esa posición peligrosa son los niños, con una tasa del 8.8%, aunque también las niñas con 3.2%, un 75.7% está en un sector de actividad peligroso, por ejemplo la caza, la pesca, lo agropecuario, minería. El 85% está en ocupaciones peligrosas, en actividades que le afectan la salud o el desarrollo con 60%”.

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El trabajo infantil es diferente entre estados, los que registraron mayores porcentajes fueron:

Guerrero con 22.6%, Oaxaca con 20.9% y Chiapas con 20.3%.

Los estados con menor porcentaje fueron:

Sinaloa con 5.4%, Baja California con 5.8% y Coahuila con 7%.

La Ciudad de México tuvo un porcentaje de 8.

Entre los tres principales motivos por los cuales los menores trabajaron fueron: el 30.6% lo hizo por ayudar, el 22.4 para pagar su escuela y propios gastos y el 15.2% por el pago de deudas, porque no estudia o por otra razón.

En algunos hogares, el trabajo comienza a formar parte de la infancia desde muy temprano, como lo es en el Mercado de Jamaica, en donde los negocios familiares son el entorno en el que los niños crecen.

Aurelio, dueño de negocio en el Mercado de Jamaica, explicó:

“Hay muchos niños, que yo siempre les digo que son los niños de Jamaica porque son la descendencia del papá de los locatarios, muchos crecen y se van, muchos siguen el camino de los papás, en las cocinas, hay niñas que también siguen los mismos pasos que sus mamás, están en las cocinas, haciendo la comida, repartiendo y también digo, son niñas de Jamaica”.

Con información de Mónica Garduño.

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