Sociedad

3.5 Millones de Niños Mexicanos Estuvieron en Situación de Trabajo Infantil en 2025

Según datos del INEGI la cifra representa al 12.6% de todos los menores del país. Trabajar desde la infancia significa, además de asumir responsabilidades a temprana edad, exponerse a riesgos

Niño jugandoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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