Santos Sigue Imparable y Cruz Azul Rescata el Triunfo de Visita en Pachuca

Santos Laguna logró su ​sexto triunfo consecutivo ​al derrotar 2-0 a ​Pumas y Cruz Azul ganó 2-1 de visita a Pachuca, en el cierre de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.

En el estadio Corona, el club lagunero impuso un récord de seis triunfos al hilo en su propia historia al vencer al club universitario con dos penales.

Tras un desastroso inicio de siete fechas sin ganar con el entrenador portugués Renato Paiva, los Guerreros del Santos llegaron a 19 puntos y son novenos de la tabla.

La anterior marca de cinco victorias al hilo se dio en cuatro torneos: Apertura 2007, Apertura 2011, Clausura 2012 y Apertura 2013.

Los Pumas del estratega argentino Esteban Solari se quedaron con 16 unidades en undécimo lugar.

Los Guerreros ganaron con dos penas máximas desde los once pasos que convirtieron Eduardo Aguirre (6) y el argentino Franco Pardo (80).

En la Bella Airosa, el venezolano Salomón Rondón se fue en blanco este miércoles en la derrota de su equipo, pero dio un paso adelante en busca del título de goleador del torneo.

Una gran atajada del guardameta de Los Celestes, Andrés Gudiño, y un fuera de lugar por poco margen impidieron que el "Rey Salomón" anotara su decimocuarto tanto del campeonato, aunque con 13 se mantuvo cinco dianas encima del brasileño Juninho, de Pumas, su más cercano perseguidor.

Con cuatro partidos por celebrar, el caraqueño tiene todo a favor para ser el mejor anotador de la liga, distinción que ya logró en el Clausura 2024.

Cruz Azul llegó a 23 puntos, los mismos que las Chivas de Guadalajara, que ayer venció por 1-0 al Necaxa, y a cuatro del América, que se consolidó como líder, al derrotar 2-5 al Atlas.

La Máquina se impuso con goles del uruguayo Gabriel "Toro" Fernández y Andrés Montaño. Para los "Tuzos" anotó Francisco Venegas.

Con información de Agencias

ASJ