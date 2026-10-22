Deportes

Santos Sigue Imparable y Cruz Azul Rescata el Triunfo de Visita en Pachuca

El club lagunero impuso un récord de seis triunfos al hilo en su propia historia con dos penales, mientras que La Máquina sumó tres puntos ante Los Tuzos

SantosLos Guerreros ganaron con dos penas máximas desde los once pasos. Foto: X | @ClubSantos.

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