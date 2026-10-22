¿Quién es el Primer Equipo Eliminado del Apertura 2026 en la Liga MX?

La Jornada 13 del torneo Apertura 2026 aún está en curso, pero aún a esta altura del certamen cuando quedan 12 puntos en disputa, ya hay un equipo que está matemáticamente eliminado y no tiene posibilidad alguna de entrar a la Liguilla. Se trata de los Bravos de Juárez, plantel que de los 39 puntos que ha podido ganar, únicamente ha conseguido 4.

El conjunto fronterizo es, actualmente, el peor equipo de toda la Liga MX ya que solamente tiene un triunfo y un empate en trece partidos, en los que además acumula once derrotas. Los Bravos tienen también a la peor defensa del campeonato con 32 goles recibidos y una diferencia negativa de -24.

¿Por qué los Bravos de Juárez están eliminados del Apertura 2026?

Desde hace ya un par de torneos la Liga MX eliminó el Play-in, por lo que en lugar de que los primeros diez lugares de la tabla siguieran en competencia luego de la fase regular, ahora solamente los primeros ocho avanzarán de manera directa a los cuartos de final.

Es por eso que, al tener solamente 4 puntos y habiendo 12 en disputa, aún si Juárez lograra ganar sus partidos restantes llegaría a 16 unidades. Actualmente, el octavo lugar de la tabla (Monterrey) tiene 17 puntos, por lo que ya es imposible que la escuadra de los Bravos se meta entre los ocho primeros.

Otros equipos que están al borde de la eliminación son Necaxa, Pachuca, Atlante y Tigres.