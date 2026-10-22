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¿Quién es el Primer Equipo Eliminado del Apertura 2026 en la Liga MX?

A falta de cuatro jornadas por disputarse en el torneo ya hay un club que no tiene posibilidades matemáticas de entrar a la Liguilla

Jugadores de los Bravos de Juárez durante un partido de Liga MXJugadores de los Bravos de Juárez durante un partido de Liga MX | Foto: Reuters

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¿Quién es el Primer Equipo Eliminado del Torneo Apertura 2026? Así Va la Tabla General de la Liga MX | N+