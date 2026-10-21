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Atlas vs América: Así Llegan al Partido de la Jornada 13 en Liga MX 2026

Gran duelo en la parte alta de la tabla, ya que las Águilas tratarán de afianzarse en el liderato y los Zorros buscarán acercarse

Atlas le ganó al América en abril pasado, cuando lo visitó en el Estadio BanorteAtlas le ganó al América en abril pasado, cuando lo visitó en el Estadio Banorte. Foto: Cuartoscuro

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