Atlas vs América: Así Llegan al Partido de la Jornada 13 en Liga MX 2026

Si hay un partido que sacará chispas en la Jornada 13 ese es Atlas vs América. Se trata de una prueba de fuego para las Águilas, que visitan la guarida de unos Zorros que suman 4 fechas sin derrota y además les pisan los talones.

Tanto azulcremas como rojinegros llegan embalados al duelo de este miércoles. El América es líder general con 24 unidades, mientras que el Atlas ocupa el quinto escalón con 21 puntos.

El equipo de Coapa no pierde desde la fecha 8, cuando Cruz Azul lo superó 4-3 en un duelo electrizante. Así que lleva 4 fechas invicto, en las que acumula 2 empates y 2 victorias.

Mismo caso del club tapatío: lleva una racha de 2 igualadas y 2 triunfos, porque la última vez que lo superaron fue en la Jornada 8, en la que Toluca lo venció con un 5-2 en la pizarra.

El partido Atlas vs América se disputará este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión del juego va a estar disponible de manera gratuita a través del Canal 5, en señal abierta. También se podrá ver por TUDN o en la plataforma de streaming ViX Premium.

Hay que recordar que el último duelo entre rojinegros y azulcremas fue en el Torneo Clausura 2026: en abril pasado, el Atlas superó 1-0 al América en el Estadio Banorte gracias a un tanto de "Ponchito" González en el último minuto del encuentro.

Pero antes de esa victoria, los atlistas llevaban una racha muy negativa de 4 derrotas ante los americanistas. Este es el recuento de los 5 duelos más recientes entre ambos:

América 0-1 Atlas en el Torneo Clausura 2026

Atlas 2-4 América en el Torneo Apertura 2025

Atlas 1-3 América en el Torneo Clausura 2025

América 3-0 Altas en el Torneo Apertura 2024

América 2-1 en la Leagues Cup 2024

Por tanto, los Zorros necesitarán jugar casi a la perfección esta noche si quieren sumar su segunda victoria al hilo ante los americanistas, que llegan bastante motivados luego de golear 5-3 al León apenas el sábado.

Los atlistas también lograron un triunfo como visitantes el fin de semana, cuando superaron 2-0 al Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Además el duelo Atlas vs América, este mismo día habrá otros partidos de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026, que son los siguientes:

Puebla vs Monterrey a las 19:00 horas

Toluca vs Xolos a las 19:00 horas

Pachuca vs Cruz Azul a las 21:10 horas

Santos vs Pumas a las 21:10 horas

Como ya se mencionó, el América es líder general del torneo con 24 unidades. Y el único equipo que puede rebasarlo en esta jornada es el Toluca, pero deben combinarse dos cosas para que eso suceda: Primero, que las Águilas pierdan con el Atlas; segundo, que los Diablos ganen con una diferencia de cuatro goles a los Xolos.

Con información de N+