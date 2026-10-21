Deportes

Vinicius No Encuentra el Gol y Mbappé le da Ánimos: ‘Es un Jugador de Gran Calidad’

El jugador del Real Madrid sumó su noveno juego sin anotar y fue sustituido por Yan Diomande en la Champions League

Vinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham celebran un gol del equipo merengue. Foto: Real MadridVinicius, Kylian Mbappé y Jude Bellingham celebran un gol del equipo merengue. Foto: Real Madrid
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Vinicius No Encuentra el Gol y Mbappé le da Ánimos: ‘Es un Jugador de Gran Calidad’ | N+