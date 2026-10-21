Vinicius No Encuentra el Gol y Mbappé le da Ánimos: ‘Es un Jugador de Gran Calidad’

Aunque el Real Madrid goleó 4-1 al Leipzig en la Champions League, no todo es felicidad en el equipo merengue: el delantero Vinicius anda de capa caída, lejos de su mejor versión, y tuvo que salir de cambio en la segunda parte.

Vinícius jugó sólo 70 minutos, en los que no trascendió ni logró anotar. Su actual versión está muy lejos de aquel jugador desequilibrante y que ponía nerviosos a los defensas rivales con sus gambetas o su velocidad para enfilar hacia el área.

Cuando fue sustituido le dio la mano al entrenador José Mourinho, pero se marchó hacia la banca inconforme y se le vio cabizbajo. Él mismo sabe que no está aportando lo suficiente al ataque del Real Madrid.

En el momento de salir, su equipo ganaba 2-0 pero el Leipzig amenazaba con acortar distancias. El estratega Mourinho mandó al terreno de juego a Yan Diomande y no se equivocó porque el atacante marfileño marcó un golazo poco después de reemplazar a Vinicius.

Desde la banca “Vini” comprobaba una vez más que Diomande está en mejor forma que él, así que deberá ponerse las pilas si no quiere perder la confianza del entrenador y además la titularidad.

La sequía goleadora de Vinícius llegó a 9 partidos consecutivos sin anotar para el club español. Sólo ha marcado una vez en esta temporada: fue el 26 de agosto, en la goleada ante la Real Sociedad en LaLiga española.

A eso hay que agregarle que el artillero brasileño fue suspendido 4 partidos en LaLiga por agredir a Nathan Saliba, del Villarreal, en la Jornada 8. Además, luego de ser expulsado le reclamó airadamente al árbitro. Así que se perderá el clásico ante el Barcelona, que se llevará a cabo este fin de semana en la fecha 10.

Luego de finalizado el encuentro Real Madrid vs Leipzig, el astro francés Kylian Mbappé trató de levantarle el ánimo a su compañero y justificó su estado de ánimo: "Está bien que Vinícius esté triste porque él quiere dar mucho al equipo y a los aficionados”.

Mbappé además destacó que “tiene que estar tranquilo, orgulloso de quien es. Él es un jugador que tiene una gran calidad".

Por su parte, el técnico José Mourinho aclaró que no sacó a “Vini” porque jugó mal sino para darle más vértigo al ataque de su equipo: "No es un cambio de un entrenador que no está contento, es de un entrenador que tiene un banquillo rico. Yo sabía que podía dar otra velocidad al partido con gente como Diomande o Endrick”.

Mou dejó en claro que eso “va a pasar muchas veces, que voy a sacar a un jugador que no está mal para meter a otro que pienso que me puede dar cosas diferentes".

Y puntualizó que el estado de ánimo del brasileño “es una cosa muy personal. Solo él puede decir abiertamente lo que siente o no. Yo, como entrenador, estoy contento del partido que ha hecho. De Vinícius se espera siempre más, que sea individualmente decisivo, pero él ha hecho un partido que a mí me ha gustado”.

A Vinicius le quedan tres partidos de suspensión el LaLiga española: contra el Barcelona, Racing de Santander y Valencia, así que podrá volver a jugar el 21 de noviembre ante el Celta de Vigo. Si es que Yan Diomande no se ha adueñado del puesto de titular.

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Con información de N+