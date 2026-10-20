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Stuttgart vs Atlético de Madrid: Obed Vargas Debuta en la Champions League 2026

El mexicano por fin vio acción con el equipo colchonero. Estos son los detalles

Obed Vargas entró de cambio para reforzar la media cancha del Atlético de Madrid ante el Stuttgart.Obed Vargas entró de cambio para reforzar la media cancha del Atlético de Madrid ante el Stuttgart. Foto: Reuters

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