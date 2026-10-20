Stuttgart vs Atlético de Madrid: Obed Vargas Debuta en la Champions League 2026

La Jornada 3 de la Champions League 2026 fue de claroscuros para los futbolistas mexicanos. La buena noticia es que el mediocampista Obed Vargas tuvo minutos de juego con el Atlético de Madrid, en el duelo contra el Stuttgart alemán.

Caso contrario fue el de Santiago Giménez, que fue convocado para el juego Porto vs PSV Eindhoven pero no vio acción. El entrenador Francesco Farioli lo dejó en la banca pese a que necesitaba goles.

En territorio germano, el Atlético de Madrid buscaba sumar su segunda victoria en la Champions, pero el Stuttgart es duro en casa y lo dejó en claro desde el arranque del partido.

Stuttgart se puso adelante 1-0 a los 36 minutos gracias a un tanto de Jamie Leweling, mientras que el equipo colchonero batallaba para quitarse la presión de encima. Así se fueron a la pausa, con ventaja para los alemanes.

Fue hasta la segunda mitad, al 54, que Julián Álvarez igualó 1-1 con un buen remate en el área chica luego de un pase de Ademola Lookman. Con este gol, “La Araña” se sacudió toda la presión que cargaba encima.

Lamentablemente para el equipo colchonero, a los 64 minutos perdió al mediocampista Morten Hjulmand debido a que se hizo expulsar. Eso condicionó el conjunto español, que tuvo que replegarse para aguantar el marcador.

Para reforzar la media cancha, el entrenador Diego Simeone mandó al campo a Obed Vargas a los 78 minutos, en lugar de Julián Álvarez. De esta manera el mexicano debutó en esta temporada con la playera del Atlético de Madrid.

Durante los pocos minutos que estuvo en la cancha, Obed se vio bien y tranquilo, sin nervios. El balón pasó poco por sus pies, pero estuvo atinado para controlar y darle continuidad al juego de su equipo.

Aunque el partido Stuttgart vs Atlético de Madrid terminó empatado 1-1, el saldo fue positivo para los colchoneros si se toma en cuenta que jugaron un buen lapso de tiempo con un hombre menos.

Por lo que toca al Porto y a Santi Gimenez, no fue un buen día. Los Dragones cayeron en casa, 0-1 ante el PSV Eindhoven y no se vieron nada bien frente a su público.

Fue un duelo parejo, pero el equipo neerlandés se llevó los tres puntos gracias al tanto de Guus Til en el minuto 57. Los lusos no fueron capaces de reaccionar y carecen de pegada a la ofensiva.

Inquieto, el delantero mexicano Santiago Gimenez tuvo que ver la derrota desde el banquillo. Pese a que su equipo carece de gol y estaba urgido de un triunfo, el técnico Farioli optó por otros elementos al ataque.

El Porto lleva tres derrotas en igual número de jornadas: sólo ha marcado 2 tantos y ha recibido 6, por lo que tiene 0 puntos y -4 en porcentaje de goles. Ahora mismo se ubica en la posición 33 de la tabla general.

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Con información de N+