México Pierde en el Mundial Femenil Sub-17: ¿qué Necesita para Avanzar a Octavos?

En el primer partido del Mundial Femenil Sub-17 que se disputa en Marruecos, la Selección Mexicana cayó 2-0 ante su similar de España. Este revés representa un duro golpe anímico, además de que pone en predicamento la clasificación a la siguiente ronda. Este es el panorama.

Hay que recordar que México está ubicado en el Grupo F del Mundial Femenil Sub-17 de Marruecos 2026, junto con España, Australia y Chile. Las representantes de la Furia Roja son las favoritas del sector.

A la fase de octavos de final avanzan los 2 primeros lugares de cada pelotón, además de los 4 mejores terceros lugares del torneo. Así que además hay que estar pendientes de lo que hagan tus rivales de grupo.

En el caso de México, lo mejor que le pudo pasar luego de la derrota ante las españolas fue que el partido Australia vs Chile terminó empatado 1-1, porque así estos dos equipos permanecen cerca en la tabla de posiciones.

Así que el Grupo F se mantiene de la siguiente manera luego de la primera jornada: España es primero con 3 unidades, seguido de Australia y Chile con 1 punto, mientras que México está en el fondo en ceros.

Si todo transcurre como está presupuestado, España acabará como líder de sector con 9 unidades. Así que el segundo lugar estará en juego. Incluso un boleto de tercer puesto. Pero la Selección Mexicana tiene que jugar casi a la perfección para seguir con vida.

Las futbolistas tricolores ya no se pueden dar el lujo de perder puntos si quieren garantizar el boleto a la siguiente fase. Necesitan sumar dos triunfos ante Chile y Australia, porque con 6 unidades estarían amarrando el segundo sitio del Grupo F.

El partido Chile vs México, que se jugará el jueves 22 de octubre, prácticamente decidirá el destino de ambas escuadras. Si España vence a Australia ese mismo día, como se prevé, el segundo lugar saldrá de acá: si las mexicanas ganan, será suyo ese escalón. Pero si empatan o caen, las chilenas serán las que ocupen la posición.

Aún empatando con Chile, la Selección Femenil puede aferrarse al sueño de los octavos de final: sólo que deberán superar a Australia, el domingo 25 de octubre, para llegar a 4 unidades y esperar más resultados para saber si es uno de los mejores terceros lugares.

En el papel, según los momios, España debe cerrar la fase de grupos con tres victorias. Las españolas están entre las favoritas a levantar el trofeo de campeonas, junto con Corea del Sur y Alemania.

Así que el segundo lugar del sector F quedará para el resto de los equipos. Por eso a México le convino la igualada entre Chile y Australia. Porque ambas selecciones están sólo a un punto de distancia.

Como ya mencionamos, el partido ante Chile del próximo jueves será decisivo. México debe ganar y si es con un marcador holgado, mucho mejor. Porque en un torneo tan corto la diferencia de goles también es factor para decidir un pasaporte a la siguiente ronda.

El partido México vs Chile se jugará el jueves 22 de octubre a las 12:00 hrs (tiempo del centro de México) en el Mohammed VI Football Complex de Marruecos. A esa hora ya sabrán cómo quedó el duelo entre españolas y australianas (que juegan a las 9:00 hrs).

Con información de N+