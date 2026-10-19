Deportes

México Pierde en el Mundial Femenil Sub-17: ¿qué Necesita para Avanzar a Octavos?

Luego de caer 2-0 ante España, se complica el panorama de las futbolistas Tricolores. Esto es lo que sabemos

México no pudo con España, gran favorita a ser campeona en el Mundial Femenil Sub-17 que se juega en Marruecos.México no pudo con España, gran favorita a ser campeona en el Mundial Femenil Sub-17 que se juega en Marruecos. Foto: Selección Nacional de México Femenil

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+