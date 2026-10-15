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Vinicius se Queja de sus 4 Partidos de Castigo y Dice que los Árbitros No lo Quieren

El delantero del Real Madrid se perderá el clásico contra el Barcelona, que se juega en la Jornada 10

Vinicius fue expulsado por agredir a un rival en el partido de LaLiga contra el Villarreal.Vinicius fue expulsado por agredir a un rival en el partido de LaLiga contra el Villarreal. Foto: EFE

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