Vinicius se Queja de sus 4 Partidos de Castigo y Dice que los Árbitros No lo Quieren

En su primera aparición ante las cámaras luego de ser expulsado por jalar del cabello a un rival del Villarreal, el delantero madridista Vinicius Junior se mostró molesto por los 4 partidos de suspensión que le aplicaron en LaLiga española cuando más lo necesita su equipo.

Además de mencionar que es una sanción exagerada, el futbolista brasileño alegó que no entiende a los silbantes españoles: “No me acuerdo de un jugador que haya tenido cuatro partidos de sanción. No entiendo a los árbitros, porque al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini” pese a que los rivales se la pasan pegándole, dijo.

“Se tiene que defender a los jugadores que hacemos diferente el futbol, como Lamine Yamal y Julián Alvarez. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí", argumentó el jugador.

Entrevistado luego del juego Roma vs Real Madrid, que ganó 4-3 el equipo merengue luego de una espectacular voltereta en la recta final, Vinicius Junior aseguró que le sorprendió la tarjeta roja y luego los 4 juegos de castigo porque sus protestas no fueron exageradas: “No le dije ninguna palabra altisonante al árbitro como para que me dieran 4 partidos”.

Además de lidiar con el odio de las aficiones rivales, el delantero madridista agregó que además debe batallar con los silbantes: “La afición me da igual, porque tiene que pitarme porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero lo de los árbitros de verdad que no lo entiendo”.

También aceptó que no es su mejor momento futbolístico, pero no se esconde: "Sé que no estoy en mi mejor versión, he tenido momentos peores, muchos han dudado de mí. Siempre he dado la cara y la buena racha va a volver, no tengo ninguna duda, y estoy aquí para ayudar al equipo".

El Comité Disciplinario de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) impuso al madridista cuatro partidos de suspensión por su expulsión ante el Villarreal y sus airados reclamos posteriores al árbitro.

La sanción de Vinicius empieza a partir del duelo del próximo domingo, en la jornada 9, ante el Sevilla. Pero lo que más le pesa es que no podrá jugar el clásico contra el Barcelona, en la semana 10. También se perderá los encuentros contra Racing de Santander y el Valencia. Así que volverá hasta la fecha 13 cuando su equipo se mida contra el Celta de Vigo.

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Con información de N+