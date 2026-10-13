América Hará Homenaje a Memo Ochoa en el Estadio Banorte: Fecha y Detalles

Luego de que la Selección Mexicana le rindió pleitesía a Memo Ochoa durante el duelo amistoso ante Chile de la semana pasada, ahora será el club América el que hará un homenaje al portero surgido de su cantera.

Mundialista en seis ocasiones, Memo Ochoa anunció hace poco su retiro. Así que el Mundial 2026 vio sus últimos minutos sobre la cancha, justo el 24 de julio pasado contra Chequia. Luego de eso, guardó los guantes.

Tres meses después, el club América reconocerá su legado a lo largo de 22 años. Como se sabe, debutó en el 2004. Y es el arquero con más partidos en la historia del equipo.

“POR S13EMPRE. Hay historias que nunca terminan. Próximamente en el Estadio Banorte”, publicaron las Águilas en sus redes sociales y señalaron la fecha del domingo 25 de octubre del 2026. El 13 es el número que utilizó el guardameta en su última etapa como americanista.

Por lo tanto, el reconocimiento a Guillermo Ochoa será en la Jornada 14 cuando el equipo azulcrema reciba al Pachuca en el Coloso de Santa Úrsula, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Los boletos para el partido América vs Pachuca ya se pusieron a la venta y sus precios van desde los 587 pesos (el más económico) hasta los 3 mil 522 pesos, que son los del llamado Tunnel Club (que es por donde pasan los futbolistas para llegar a la cancha).

También el director general del Grupo Águilas, Ferran Reverter, expresó que “en los siguientes días haremos un homenaje al querido Memo Ochoa, quien jugó con nosotros casi 11 años. Es el portero con más partidos en la historia del club”.

Guillermo Ochoa Magaña disputó 424 partidos oficiales con el América, a lo largo de dos etapas: del 2004 al 20011, cuando partió a jugar a Europa. Regresó en el 2019 y se volvió a marchar en el 2022.

Con la playera azulcrema levantó varios trofeos: fue monarca de Liga en el Torneo Clausura 2005; ese mismo año ganó el Campeón de Campeones; y en el 2026 se coronó en la Copa de Campeones de la Concachampions.

Además, a lo largo de su carrera, Ochoa Magaña defendió también los colores de Ajaccio (Francia) , Málaga, Granada (de España), Standard Lieja (Bélgica), Salernitana (Italia) y AEL Limassol (Chipre).

El club América es actualmente el líder del Torneo Apertura 2026, gracias a sus 21 unidades. Le persiguen de cerca el Toluca (20), Querétaro (20) y Chivas (19). Mientras que los Tuzos del Pachuca andan abajo de media tabla, en el lugar 11, con 13 puntos.

Con información de N+