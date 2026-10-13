Deportes

América Hará Homenaje a Memo Ochoa en el Estadio Banorte: Fecha y Detalles

La directiva de las Águilas dio a conocer que el guardameta Guillermo Ochoa será reconocido por su trayectoria y legado. Esto sabemos

Memo Ochoa es el portero con más partidos en la historia del equipo América.Memo Ochoa es el portero con más partidos en la historia del equipo América. Foto: Cuartoscuro

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