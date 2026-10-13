Deportes

Cristiano Ronaldo Podría Ser Suspendido Hasta 3 Meses por Abandonar la Selección

Mientras la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación Portuguesa de Futbol resuelve el expediente en su contra, el capitán de Portugal está suspendido de forma preventiva

Cristiano RonaldoFoto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+