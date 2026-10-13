Cristiano Ronaldo Podría Ser Suspendido Hasta 3 Meses por Abandonar la Selección

Por abandonar la concentración de la selección portuguesa tras sus desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo podría tener una suspensión de entre uno y 3 meses.

El capitán de Portugal está suspendido de manera preventiva, mientras la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) resuelve el expediente abierto en su contra el pasado día 10.

Según la FPF, el proceso tiene "carácter urgente". El artículo 160 del reglamento disciplinario de la entidad prevé una suspensión de entre uno y seis meses, además de una multa mínima de 510 euros para los futbolistas profesionales.

En un comunicado emitido el 6 de octubre, Cristiano reconoció su error y aceptó una posible sanción, lo que podría reducir de 6 a 3 meses la duración máxima del castigo.

"No soy un jugador cualquiera, soy el capitán del equipo y eso constituye una circunstancia agravante. Ya he pedido perdón, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias", escribió.

También establece el reglamento de la Federación Portuguesa la suspensión preventiva automática tras el abandono, que en este caso se realizó el 30 de septiembre. Ese periodo se descontará de la sanción, por lo que Cristiano podría regresar para los partidos en noviembre, si recibe el castigo mínimo.

El 30 de septiembre Cristiano Ronaldo abandonó abruptamente la concentración por diferencias con Jesus, luego de que el técnico no lo alineara en el partido contra Noruega en Oslo, el 27 de ese mes.

Según el futbolista, el desacuerdo se debió a que Jesus lo hizo calentar durante media hora y al final no le dio entrada al campo.

A pesar de la polémica, las puertas de la selección siguen abiertas para Cristiano Ronaldo.

El entrenador Jorge Jesus en declaraciones al canal luso RTP el día 4, indicó:

"Si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?"

En tanto, Pedro Proença, presidente de la FPF, aseguró que el deseo de que Cristiano vuelva "es colectivo".

"Hay una voluntad expresada por todos. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos volver a estar juntos en noviembre", señaló.

En medio de la controversia, la Federación portuguesa sigue ensalzando los logros de Cristiano.

Este lunes, a última hora, las cuentas de la selección compartieron una fotografía de Ronaldo con la camiseta de Portugal para destacar el gol que marcó con su club, el Al Nassr saudí, en la victoria sobre el Neftchi de Uzbekistán (3-1) en la Liga de Campeones asiática.

Con información de EFE.

LECQ