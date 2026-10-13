Deportes

F1 Regresa a África con Acuerdo de 10 Años para Correr en Ruanda a Partir de 2030

La nueva pista se desarrollará según los estándares de Grado 1 de la FIA como parte de un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico y de infraestructura

F1Competir en África cumplirá una antigua ambición del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Foto: Reuters.

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