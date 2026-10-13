F1 Regresa a África con Acuerdo de 10 Años para Correr en Ruanda a Partir de 2030

La Fórmula 1 anunció que regresará a África con la celebración del Gran Premio en Ruanda, que se incorporará al calendario a principios de la década de 2030, con un acuerdo por 10 años.

La competencia de la máxima categoría del automovilismo volverá al continente luego de aproximadamente cuatro décadas, tras el GP de Sudáfrica en 1993.

El Gran Premio de África se celebrará en un circuito en Bugesera, al sureste de la capital, Kigali. La Fórmula 1 anunció que el circuito, construido específicamente para la ocasión, estará listo a principios de la próxima década.

La nueva pista se desarrollará según los estándares de Grado 1 de la FIA como parte de un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico, de infraestructura y comercial liderado por la Junta de Desarrollo de Ruanda.

El recinto albergará durante el año competiciones internacionales de automovilismo, grandes eventos, conferencias y espectáculos con el fin de contribuir al crecimiento económico y la inversión a largo plazo en toda la región.

"El circuito estará diseñado para integrarse armoniosamente con el paisaje natural, aprovechando los desniveles de la zona para crear una experiencia de carreras única y desafiante, al tiempo que ofrece oportunidades excepcionales para los aficionados", indicó la F1.

El presidente ruandés, Paul Kagame, declaró en un acto de presentación en Kigali que se trata de "un éxito y un hito para todo el continente, especialmente para los aficionados africanos", y añadió que esperaba que pudiera dar lugar a más eventos de F1 en África.

"Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1", declaró Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1.

"Con la incorporación de Ruanda al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte competirá en todos los continentes habitados, acercando el campeonato mundial más que nunca a los aficionados de todo el planeta", agregó.

"África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1, y desde el principio estábamos decididos a regresar de la manera correcta, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo", apuntó.

Competir en África cumplirá una antigua ambición del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, el único piloto negro en la Fórmula 1. El piloto británico de 41 años ha declarado que lleva años luchando en la sombra para que se celebre una carrera en África.

La última ocasión en la que la máxima competición automovilística hizo parada en África fue el 14 de marzo de 1993, en el circuito sudafricano de Kyalami, con la victoria del francés Alain Prost.

Según la F1, este continente representa "una de las oportunidades de crecimiento más prometedoras para este deporte" con más de cien millones de aficionados y casi el 60 por ciento de los seguidores en los principales mercados del África subsahariana menores de 35 años.

País pobre, sin salida al mar, en África oriental y todavía ampliamente asociado con el terrible genocidio de 1994, Ruanda ha recurrido a diversos deportes para renovar su imagen, atraer turistas y captar inversiones con una imagen de eficiencia organizativa.

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Ha gastado sumas considerables en acuerdos de patrocinio futbolístico con clubes como PSG, Atlético de Madrid y Aston Villa para promocionar el turismo, así como con Los Angeles Clippers de la NBA.

La nación igual ha organizado eventos como los Mundiales de ciclismo del pasado año, el Congreso de la FIFA 2023 o la Liga Africana de Baloncesto.

Los críticos acusan al régimen de Kagame de usar estos eventos para tapar las acusaciones de graves abusos de los derechos humanos, incluida la represión de cualquier oposición o voz disidente.

La F1 prometió que pronto anunciará más detalles sobre la fecha de la carrera inaugural, los hitos en el desarrollo del circuito y los planes para el fin de semana de la competencia.

Con información de Agencias

ASJ