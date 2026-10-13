Internacional

'Vamos a Luchar', Dice Greta Thunberg Tras Unirse a Protestas en Francia

La activista sueca se hizo presente en las manifestaciones de jóvenes y afirmó que son una gran fuente de inspiración

Greta Thunberg, activista ecologista sueca, llegó a Francia para participar en la movilización estudiantilGreta Thunberg, activista ecologista sueca, llegó a Francia para participar en la movilización estudiantil. Foto: AP

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