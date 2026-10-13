'Vamos a Luchar', Dice Greta Thunberg Tras Unirse a Protestas en Francia

Greta Thunberg, activista sueca, acudió al instituto Paul-Eluard de Saint-Denis, uno de los principales centros de las manifestaciones estudiantiles en Francia y adelantó que participará en la protesta convocada este día en París.

La ecologista, de 23 años, dijo estar orgullosa de los estudiantes franceses, por proteger su futuro y negarse a rendir ante una sociedad que, dijo, no atiende sus necesidades.

"Aquí lo vemos: las escuelas no cuentan con las inversiones que necesitan. Esto transmite a los jóvenes el mensaje de que no son una prioridad en su sociedad. ¿Y qué se supone que debemos hacer? ¿Rendirnos? Por supuesto que no. Y eso es precisamente lo que está haciendo la gente aquí. Vamos a luchar por nuestro futuro".

Agregó que las movilizaciones de los jóvenes galos son una gran fuente de inspiración, aunque enfatizó que las protestas eran de esperarse.

"Cuando se pone a los jóvenes en unas condiciones que no son compatibles con los derechos humanos básicos, al no invertir lo suficiente en educación, es evidente que se van a rebelar".

Y consideró que los políticos viven "en una realidad completamente diferente" a la de la nuevas generaciones. Agregó que la policía francesa es "extremadamente violenta" contra estudiantes que se manifiestan para reclamar "lo estrictamente mínimo".

"Esto lo dice todo sobre la policía y sobre a quién protege realmente. Se supone que las fuerzas del orden deben proteger a los jóvenes", insistió la activista ecologista.

Los estudiantes franceses salen este martes a las calles por quinta jornada de manifestaciones consecutiva, en un momento clave para un movimiento que ha perdido fuerza en los últimos días y que podría debilitarse aún más con la llegada a partir del viernes de las vacaciones escolares de Todos los Santos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció que unos 200 institutos permanecen bloqueados este martes. "Estamos más bien ante una disminución de la movilización", declaró a la emisora France Inter.

ICM