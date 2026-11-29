Las carreteras del país registran afectaciones a diario por accidentes o manifestaciones y es importante anticiparse a posibles contratiempos, especialmente este domingo, mientras hay afectaciones por la tormenta invernal que contempla lluvias y nevadas.

Si hoy circulas por alguna carretera de México, es necesario considerar informes sobre posibles choques u obstrucciones por deslaves. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportan casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 29 de noviembre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

ASJ