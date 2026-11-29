Un joven de 21 años perdió la vida luego de participar en un accidente vial en el que la camioneta en la que viajaba terminó impactada contra una palmera, sobre la carretera a Allende, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

El percance fue reportado durante la mañana de este sábado 28 de noviembre de 2026, en el cruce de la carretera Allende-Cadereyta y la carretera a Los Palmitos, hasta donde se movilizaron elementos de diferentes corporaciones de auxilio.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, se trató de un accidente vial tipo lateral, en el que una camioneta terminó estrellándose contra una palmera tras el impacto con otro vehículo. Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de Cadereyta realizaron una valoración de los ocupantes de las unidades involucradas y localizaron al joven al interior de la camioneta.

Sin embargo, al revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones. En tanto, el conductor del otro vehículo involucrado recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia y posteriormente fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Hasta el momento, no se proporcionaron mayores detalles sobre su estado de salud.

Debido a que el cuerpo del joven quedó atrapado al interior de la camioneta, personal de rescate realizó maniobras para su liberación mediante el uso de equipo hidráulico, en coordinación con Protección Civil de Cadereyta y con autorización de elementos de Servicios Periciales.

Al lugar también acudieron elementos de Movilidad Municipal, quienes se hicieron cargo de las labores correspondientes para atender el accidente y resguardar la zona.

De acuerdo con el informe oficial, las labores de atención comenzaron a las 08:45 horas y concluyeron alrededor de las 13:05 horas de este sábado.

Finalmente, las autoridades permanecieron en espera del personal del Servicio Médico Forense, encargado del levantamiento y traslado del cuerpo para continuar con los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el accidente, por lo que las autoridades realizarán las investigaciones para determinar cómo ocurrió el choque.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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