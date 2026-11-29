Un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido el 19 de noviembre y fue detenido en el municipio de Guadalupe identificado como Salvador “N”, de 43 años de edad, quien fue localizado y capturado en la colonia San Bernabé, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con información de las autoridades, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ejecutaron una orden de aprehensión en contra del hombre por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el pasado 19 de noviembre en la colonia Villas de San Miguel, en el municipio de Guadalupe, donde presuntamente Salvador “N” habría agredido con un arma de fuego a un hombre.

La víctima fue identificada como Gerardo, de 34 años de edad, quien perdió la vida a consecuencia de la agresión. Tras el ataque, se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y establecer la identidad de la persona presuntamente responsable.

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Como parte de las indagatorias, las autoridades reunieron elementos que permitieron solicitar una orden de aprehensión en contra de Salvador “N”, la cual fue posteriormente cumplimentada en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey.

Luego de su detención, el hombre fue trasladado e internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde quedó a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León. Será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación jurídica durante las próximas horas, conforme avance el proceso legal correspondiente.

Con información de Vladimir/ Noticias N+

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