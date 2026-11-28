Ana Miriam Ramos Villarreal, presidenta municipal de Culiacán, Sinaloa, condenó el homicidio del regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Julio César Osuna Chaidez y confió en que las autoridades correspondientes esclarecerán lo que ocurrió en el sector Isla Musala.

La noche del viernes 27 de noviembre, el funcionario esperaba en su auto la apertura del portón eléctrico de un condominio en el fraccionamiento Pontevedra cuando hombres armados se acercaron y le dispararon.

Policías estatales solicitaron de inmediato el apoyo de la Cruz Roja, pero al llegar los paramédicos confirmaron que el regidor del ayuntamiento de Culiacán ya no contaba con signos vitales.

En un breve encuentro con la prensa, la alcaldesa lamentó el asesinato y expresó su pesar, así como del ayuntamiento y de los compañeros por el hecho.

“Mandamos todas las condolencias y las fuerzas necesarias para su familia, para sus amigos, para los mismos compañeros de trabajo. Estamos consternados con este hecho”, expresó Ramos Villarreal.

La presidenta municipal apuntó que todo hecho de violencia es condenable, y dijo tener confianza en las que autoridades lograrán esclarecer lo que sucedió.

“Y que la familia sepa que estamos muy al pendientes de ellos, a lo que ellos prefieran (…) Enviarles un fuerte abrazo y las condolencias”, sostuvo.

También en redes sociales, luego de los hechos, informó que había sido enterada de la agresión que sufrió Osuna y lamentó su pérdida.

“He sido enterada de la agresión de la que fue objeto el compañero regidor Julio César Osuna Cháidez. Lamento mucho su pérdida y condeno este hecho de violencia; confío en que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa esclarezca y castigue este acto reprobable. A su familia, amigos y compañeros, mi abrazo solidario”, escribió en Facebook.

El asesinato del regidor ocurrió en el cruce de la calle Santa María la Mayor y el Circuito Villanova, a unos metros del bulevar principal de Isla Musala, al oriente de Culiacán.

Al sitio acudió personal de la Policía de Investigación y de los Servicios Periciales para realizar las diligencias e iniciar la investigación.

Osuna Chaidez fue director general del Sistema DIF Culiacán, estuvo frente a la Dirección de Atención a Colonias del Ayuntamiento y anteriormente ya había ocupado un espacio en el Cabildo de Culiacán como regidor, de 2008 a 2010, y en 2024 fue candidato a la presidencia municipal en la capital de Sinaloa.

SPB