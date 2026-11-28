Más de 100 perros fueron rescatados de dos viviendas ubicadas en la calle Nayarit número 600 y 602 de la colonia Unidad Nacional en el municipio de Ciudad Madero.

Todo ocurrió la noche del viernes, cuando vecinos de esta colonia escucharon llorar a unos perros, al fijarse a través del portón detectaron que había una decena de animales expuestos al frío y la lluvia.

Iniciaron una convocatoria a través de redes sociales y durante primeros minutos del sábado una multitud arribó al domicilio a exigir la liberación de los canes.

Elementos de la Guardia Estatal, Protección Animal y Fiscalía de Tamaulipas tomaron conocimiento de los hechos.

De acuerdo al titular de Protección Animal, Eduardo Smith González rescataron 145 perros.

Aunque la ciudadana Aly Flores, indicó que rescataron 70 durante la madrugada.

Smith González reconoció que el propietario no cuenta con documentación legal para un criadero, por lo que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas quien será encargue de abrir una carpeta de investigación.

Se presume que los animales eran vendidos entre los 16 mil pesos y 30 mil pesos.

Las autoridades reconocen que los animales vivían hacinados y en deplorables condiciones.