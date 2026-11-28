Autoridades federales detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas, durante operativos realizados en Querétaro y Baja California.

Entre los detenidos se encuentra Sylvia 'N', alias 'Chefona', señalada como presunta operadora de esta organización y quien cuenta con antecedentes penales en Estados Unidos.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las investigaciones, se identificó que el grupo presuntamente captaba personas en Brasil y coordinaba su traslado hacia Estados Unidos mediante el uso de documentos falsificados.

En Tijuana fueron detenidos tres de los presuntos colaboradores de la organización, entre ellos una persona de nacionalidad china. Durante las acciones también se aseguraron dinero en efectivo, equipos de comunicación y pasaportes brasileños.



JMR