La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Óscar Humberto ‘N’, de 33 años, y Brenda Berenice ‘N’, de 35 años, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en el municipio poblano de Acatzingo.

De acuerdo con las investigaciones, el 29 de julio de 2018, la víctima llegaba a su domicilio, ubicado en el barrio de San José, cuando fue interceptada por tres sujetos armados que descendieron de otro vehículo y la privaron de la libertad.

Posteriormente, los responsables exigieron a sus familiares ocho millones de pesos a cambio de su liberación. El 6 de agosto de ese año, la familia entregó 230 mil pesos en efectivo y cuatro vehículos con su documentación. La víctima fue liberada el 14 de agosto de 2018.

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Como resultado de las investigaciones tras realizarse la denuncia correspondiente, la FGE Puebla obtuvo las órdenes de aprehensión correspondientes y llevó a los responsables ante la autoridad judicial.

El 19 de noviembre de 2026, el Tribunal de Enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio y, el 26 de noviembre, dictó a cada sentenciado una pena de 50 años de prisión.

Además se les impuso una multa de 322 mil 400 pesos y el pago solidario de 241 mil 800 pesos por concepto de reparación del daño moral. La reparación integral del daño cuantificable se determinará en ejecución de sentencia.

Con información de N+

GMAZ