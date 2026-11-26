La rápida intervención de vecinos evitó que una pareja de adultos mayores fuera privada de la libertad luego de sufrir un violento robo al interior de su domicilio, ubicado en la colonia San José las Flores del municipio de Amozoc de Mota, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en una vivienda situada en la calle Margaritas, en donde, sujetos armados irrumpieron en el inmueble para despojar a las víctimas de sus pertenencias y posteriormente intentaron llevárselas por la fuerza.

Al percatarse de lo ocurrido, habitantes de la zona salieron en auxilio de los adultos mayores y encararon a los agresores, logrando frustrar el secuestro.

Ante la presión vecinal, los responsables efectuaron disparos al aire para abrirse paso y emprendieron la huida a bordo de un automóvil de color rojo con rumbo desconocido.

Tras el ataque, uno de los adultos mayores fue reportado con heridas de gravedad en la cabeza y el rostro, producto de los golpes recibidos durante el asalto, por lo que se solicitó el apoyo urgente de los cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas para su atención médica y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no ha sido confirmada la cantidad de dinero robada, sin embargo, se estima que fueron alrededor de 50 mil pesos.

Los afectados deberán realizar su denuncia formal para que la Fiscalía General del Estado (FGE) avance en las indagatorias para esclarecer los hechos y de ser posible dar con los responsables del atraco.

Ante esta situación el llamado para la sociedad es que extremen precauciones en sus domicilios con el apoyo de cerraduras para prevenir el ingreso de sujetos desconocidos; además, se pide a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc que se realicen más patrullajes.

Con información de Ehécatl Mello

MCS