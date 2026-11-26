Fuerte Temblor en Baja California Sur Hoy: Magnitud y Zona de Sismo este 26 de Noviembre 2026
De manera preliminar no se reportan víctimas ni daños estructurales
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De manera preliminar no se reportan víctimas ni daños estructurales
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Este jueves, 26 de noviembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó de un fuerte sismo en Baja California Sur.
El temblor de magnitud 5.7 se registró a las 9:26 horas de este jueves, a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, a 7 km de profundidad.
De manera preliminar no se reportan víctimas ni daños estructurales.
Mediante redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona luego del sismo.
Con información de N+