Este jueves, 26 de noviembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó de un fuerte sismo en Baja California Sur.

El temblor de magnitud 5.7 se registró a las 9:26 horas de este jueves, a 335 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, a 7 km de profundidad.

De manera preliminar no se reportan víctimas ni daños estructurales.

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Mediante redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar una evaluación preliminar de la zona luego del sismo.

Con información de N+