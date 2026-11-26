Petróleos Mexicanos (Pemex) reparó una fuga registrada en un oleoducto en el municipio de Tihuatlán, al norte de Veracruz, que provocó la presencia de hidrocarburo en el arroyo Totolapa.

De acuerdo con la empresa, el incidente se presentó en una tubería que conecta la batería de separación Jiliapa I con el Centro de Almacenamiento y Bombeo Poza Rica. El ducto fue sellado el mismo día en que se detectó la fuga.

El derrame ocurrió el pasado 24 de noviembre. Para evitar que el hidrocarburo se extendiera por el afluente, personal especializado instaló barreras de contención y colocó material absorbente.

Pemex informó que continúan los trabajos de recuperación del producto y saneamiento de la zona afectada. Asimismo, aseguró que el oleoducto ya opera en condiciones normales y seguras, luego de las reparaciones correspondientes.