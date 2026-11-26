Llega el último puente del mes y del año para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, sin embargo muchos padres de familia no saben por qué no hay clases mañana viernes 27 de noviembre 2026 en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este mes los alumnos de nivel básico en México tuvieron la posibilidad de disfrutar de tres y hasta cuatro fines de semana largos, debido a diferentes motivos como días festivos, el registro de calificaciones, clima y votaciones en el SNTE.

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Por ello, es importante que los estudiantes, maestros, mamás, papás y tutores sepan por qué SEP suspende clases mañana viernes 27 de noviembre, por lo cual se hará un puente de tres días libres.

¿Por qué no hay clases mañana?

De acuerdo con el calendario de la SEP, el 27 de noviembre se suspenden las actividades escolares debido a que se realizará el último Consejo Técnico Escolar (CTE) del año, tercera sesión ordinaria del ciclo escolar 2026-2027, por lo cual las escuelas de preescolar, primaria y secundaria no abrirán sus puertas.

De esta manera, los alumnos del nivel básico de escuelas públicas y privadas no deben acudir a sus planteles y tendrán libre el viernes, sábado y domingo, por lo que regresarán a clases el lunes 30 de noviembre 2026.

¿Qué es el CTE de la SEP?

El Consejo Técnico Escolar son reuniones que se realizan el último viernes de casi todos los meses del ciclo escolar en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país. Estas juntas las integran el director del centro educativo y el personal docente del mismo.

En el CTE suelen abordarse problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de los alumnos con la finalidad de analizar, compartir puntos de vista, estrategias, materiales y lecturas que ayudarán a niñas, niños y adolescentes a conseguir un óptimo nivel educativo.

¿Cuántos CTE quedan en el ciclo escolar SEP 2026-2027?

Debido a que el CTE de noviembre es el último del año y se establecieron ocho sesiones ordinarias en el ciclo escolar, en 2027 quedarán por realizarse cinco de estas juntas. Estas son las próximas fechas, según el calendario:

Viernes 27 de noviembre de 2026. Viernes 29 de enero de 2027. Viernes 26 de febrero de 2027. Viernes 30 de abril de 2027. Viernes 28 de mayo de 2027. Viernes 25 de junio de 2027.

Los únicos meses en los que no se contemplan estas asambleas son en diciembre, por el periodo vacacional de invierno, en marzo 2027 por las vacaciones de Semana Santa y en julio debido al fin del ciclo escolar.

PPP