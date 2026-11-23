Inició la primera entrega de boletas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y acá te decimos cómo consultar las calificaciones de noviembre 2026 de tu hijo, hija o hijos con CURP desde la comodidad de tu casa en cualquier dispositivo que tenga conexión a internet.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, esta semana se darán las evaluaciones a los padres de familia, mientras que algunas escuelas suspenderán clases, por lo que en una nota previa te explicamos qué días y por qué no hay clases.

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¿Cómo consultar las calificaciones con CURP?

Los papás o tutores pueden hacer la consulta de la boleta con los resultados de la evaluación de los estudiantes por internet, ya que solo es necesario que tengan a la mano el CURP de su hijo. Para ello deben seguir estos pasos:

Ingresar a la página del SIGED: https://www.siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos.html. Escribir el CURP del alumno y presionar "Buscar". Seleccionar la opción Ciclo 2026-2027.

La consulta de calificaciones SEP también se puede realizar a través de las páginas web de las Secretarías de Educación de cada entidad federativa, por lo que una vez que éstas suban las evaluaciones, los padres y madres de familia podrán revisarlas. Estas son algunas de las plataformas

En estos sitios es muy fácil consultar las boletas de calificaciones SEP, ya que la mayoría solo pide la CURP del estudiante para poder descargar el documento de evaluación del primer periodo. Estos son los pasos a seguir:

Visita el portal específico de la entidad federativa. Inicia sesión con el CURP del estudiante. Descarga o imprime la boleta de calificaciones.

¿Cuándo suben calificaciones a SIGED en noviembre 2026?

Debido a que la primera entrega de calificaciones del ciclo escolar se realizará del 23 al 27 de noviembre, es muy probable que durante esta semana se habilite la consulta en SIGED y en los portales de las secretarías de educación estatales.

En este contexto, se recomienda a los padres de familia estar pendientes de sus respectivas plataformas, así como seguir las indicaciones que les den las autoridades educativas de los planteles de sus hijos.

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