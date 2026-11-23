Pedro Moctezuma Barragán, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) de la Ciudad de México, informó que a partir del próximo año subirá el monto de la Beca de Transporte para Universitarias y Universitarios.

El apoyo está dirigido a personas estudiantes de licenciatura inscritas en Instituciones de Educación Superior públicas ubicadas en la Ciudad de México o en algún plantel de universidad nacional pública ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México, en modalidad mixta o escolarizada.

Se incluye a estudiantes del Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Universidad Pedagógica Nacional (UPN), así como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ‘Rosario Castellano', escuelas normales y la Universidad de la Salud.

Nuevo monto de beca para universitarios en 2027

La Beca de Transporte para Universitarias y Universitarios tiene como propósito que ninguna persona estudiante abandone sus estudios por falta de recursos para el transporte, la compra de un libro u otros materiales.

En este sentido, Moctezuma Barragán informó que el monto de la beca pasará de mil 500 pesos bimestrales a cada estudiante, cuyos únicos requisitos son estar inscritos en una universidad pública y residir en la Ciudad de México, a los 2 mil pesos para 2027, como un primer paso.

La beca, única en el país, se entregó recientemente a 30 mil universitarios. La meta anual del programa social es de hasta 200,000 apoyos económicos este 2026. Los beneficiarios son 50% mujeres y 50% hombres.

Con información de N+

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