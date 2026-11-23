Familiares y amigos dieron el último adiós a Rafael Galván Navarro, quien fungiera como el director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, Guanajuato.

El comisario murió el pasado jueves después de ser emboscado en el camino a la comunidad de La Guadalupita, cuando era acompañado de su escolta Eduardo Casiano Delgado quien también falleció.

Tras ser velado en la comunidad de Pueblo Nuevo, de donde era originario, sus restos fueron llevados hasta un panteón privado en el municipio de Irapuato.

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En la caravana que acompañaba sus restos se podían ver al menos dos unidades policiales de Pueblo Nuevo que llevaban arreglos y coronas de flores en memoria del director asesinado.

La familia de Rafael Galván solicitó llevar este proceso de manera privada al interior del panteón.