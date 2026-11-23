Un hombre perdió la vida luego de que el vehículo que conducía cayera a un barranco en las inmediaciones de la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas, en Tijuana, Baja California.

El accidente ocurrió a un costado de Liga Barcelona. Elementos de emergencia se encuentran en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

APG