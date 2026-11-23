Una joven de 21 años de edad perdió la vida durante la madrugada de este lunes, luego de volcar el vehículo en el que viajaba a la altura del ejido San Antonio de Gurza, en el municipio de San Pedro, Coahuila, sobre la carretera Torreón-San Pedro.

Fue cerca de las 2:00 horas cuando corporaciones de emergencia recibieron el reporte del accidente y se trasladaron al lugar de los hechos. Al arribar, elementos de Protección Civil fueron notificados sobre una persona que se encontraba prensada al interior de un vehículo; sin embargo, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como María Cristina Rivera Rojas, de 21 años de edad, originaria del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

Tras el accidente, el vehículo fue asegurado por las autoridades para las investigaciones correspondientes, mientras que el cuerpo de la joven fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarían los procedimientos legales.