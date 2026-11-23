Tres elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla, fueron detenidos durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales, realizado en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública de dicho municipio.

La movilización se registró durante la mañana de este 23 de noviembre, cuando personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ingresó a las instalaciones de la corporación municipal.

Durante el operativo fueron detenidos tres uniformados, identificados como Chantes 'N', Braulio 'N' y Jazmín 'N', quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscal General del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que tres agentes de la Policía Municipal de Cuautlancingo fueron detenidos por diversos delitos, entre ellos, secuestro, robo de mercancía y de vehículos. Se espera que las autoridades federales informen más detalles sobre las investigaciones y la situación jurídica de los tres policías.

Luego de las detenciones, un grupo de elementos de la policía municipal se reunió para manifestar su inconformidad con el operativo y exigir la liberación de sus compañeros.

Por su parte, el ayuntamiento de Cuautlancingo emitió un comunicado en el que aseguró que colaborará con las autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos.