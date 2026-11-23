El frente frío número 8 provocará lluvias intensas en el sureste de Tamaulipas, además de un evento de Norte con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, informó este lunes la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este 23 de noviembre se esperan precipitaciones de entre 75 y 150 milímetros en el sureste del estado, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las lluvias fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

¿Qué efectos tendrá el frente frío 8 en Tamaulipas?

Además de las lluvias, el sistema frontal ocasionará un evento de Norte con vientos de 30 a 40 kilómetros por hora y rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

También se pronostica oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas, condiciones que podrían representar riesgos para la navegación y las actividades marítimas.

El frente frío número 8 se desplazará sobre el Golfo de México, el noreste y el oriente del país, acompañado de una masa de aire ártico que favorecerá el descenso de temperaturas en distintas regiones.

Los vientos fuertes también podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.